Calciomercato | Icardi torna in Serie A | prestito con diritto di riscatto

Leggi su inews24

(Di martedì 23 marzo 2021) La Roma in estate vivrà molteplici cambiamenti, a partire dalla panchina. Il futuro allenatore giallorosso, a meno di una qualificazione in Champions League che al momento sembra una chimera, non sarà Paulo Fonseca. Il motivo è davanti agli occhi di tutti, tifosi e non. Il gruppo in Europa vince mentre in campionato con le grandi L'articolo proviene da Inews.it.