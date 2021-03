“Buzzurro, ignorante”: Rissa tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga: si sfiora la querela? (Di martedì 23 marzo 2021) Walter Zenga sul piede di guerra contro Alessandro Cecchi Paone. Avete sentito lo scontro a Live non è la d'Urso? Il portierone era collegato da Dubai quando sul tema vaccini si è consumato uno scontro epocale. Zenga ha parlato della sua esperienza negli Emirati, dove ha ricevuto il vaccino cinese (che non ha ancora chiesto l'autorizzazione all'Ema). Così scoppia la scintilla. Zenga rimprovera al giornalista di non aver viaggiato e lui sbotta. “Ti querelo”, urla. “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo? Parla di calcio, ignorante!”, continua Cecchi Paone. Ed è solo la prima frase contro Zenga. Poi Cecchi Paone rincara la dose: “Buzzurro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)sul piede di guerra contro. Avete sentito lo scontro a Live non è la d'Urso? Il portierone era collegato da Dubai quando sul tema vaccini si è consumato uno scontro epocale.ha parlato della sua esperienza negli Emirati, dove ha ricevuto il vaccino cinese (che non ha ancora chiesto l'autorizzazione all'Ema). Così scoppia la scintilla.rimprovera al giornalista di non aver viaggiato e lui sbotta. “Ti querelo”, urla. “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo? Parla di calcio,!”, continua. Ed è solo la prima frase contro. Poirincara la dose: “. ...

Advertising

tecnoappunti : @nino_giovanni @marieta99044909 Da ignorante buzzurro quale sei, non sai che la più alta percentuale di laureati è tra il M5S. - infoitcultura : Non è la D’Urso, violentissima lite, Alessandro Cecchi Paone a Walter Zenga “ignorante, buzzurro, scemo …” e Zenga … - infoitcultura : Cecchi Paone contro Zenga: 'Non parlare di scienza, parla di pallone. Ignorante, buzzurro' - Antico_Egitto : Live Non è la D'Urso, Walter Zenga e la rissa con Cecchi Paone: 'Ma sei scemo o vuoi che ti querelo?', volano insul… - zazoomblog : Non è la D’Urso violentissima lite Alessandro Cecchi Paone a Walter Zenga “ignorante buzzurro scemo …” e Zenga … -… -