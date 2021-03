Boschi e Scanzi ai ferri corti | Vergognosa vaccinazione | Solo bugie

Advertising

repubblica : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - 45acpjoe : RT @sarasarli: Dovrebbero annullare anche le interviste a chi va in #ArabiaSaudita a dire che è un nuovo rinascimento sapendo che li le do… - MiPaolella : Più che di Scanzi e la Gruber, la #Boschi dovrebbe chiedere al suo leader di chiarire in parlamento la famosa inter… - felsr_s : sul fatto che #Scanzi si sia vaccinato con #AstraZeneca hanno aperto un fascicolo, ma con le bugie di #Renzi e… - Oli_oleaster : RT @mostro15119736: E niente, anche oggi la #Boschi era talmente impegnata a lavorare “per il bene del Paese” che è stata tutto il giorno q… -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi Scanzi

Aretini tutti e due ma non si amano. La vicendasi colora di venature amaranto: il durissimo botta e risposta sulla vicenda della vaccinazone tra Maria Elena, parlamentare di Italia Viva, e lo stesso giornalista. Che dai loro ...Ad aprire il fuoco contro il giornalista e scrittore ci pensa Maria Elena, secondo al quale 'non solo ha saltato la fila ma ha raccontato una squallida lista di Bugie'. Anche la Lega ...I due vip aretini non si risparmiano colpi: l'ex ministro attacca a fondo sulla somministrazione di AstraZeneca, il giornalista risponde a tutto fuoco ...I due vip aretini non si risparmiano colpi: l'ex ministro attacca a fondo sulla somministrazione di AstraZeneca, il giornalista risponde a tutto fuoco ...