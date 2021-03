Blangiardo (ISTAT): da pandemia “effetti drammatici su occupazione” (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Per i “NEET, cioè i soggetti giovani che non studiano e non lavorano, l’incidenza nazionale è il 23%, l’incidenza nel Mezzogiorno è il 32,6%. Quindi è chiaro che c’è molto da fare, molto da lavorare per recuperare questa situazione“. Tali criticità “si sono accentuate nel corso del 2020? per effetto della pandemia. Lo ha detto il Presidente dell’ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, in occasione della prima giornata di “Sud- Progetti per ripartire”, organizzato dal Ministero per il Sud. Con la pandemia da Covid-19 “uno degli effetti drammatici di questi mesi e dei mesi passati è stato quello di vedere una diminuzione dell’occupazione, particolarmente evidente nel Mezzogiorno, e una minor partecipazione al mercato del lavoro”. Sul fronte del tasso di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Per i “NEET, cioè i soggetti giovani che non studiano e non lavorano, l’incidenza nazionale è il 23%, l’incidenza nel Mezzogiorno è il 32,6%. Quindi è chiaro che c’è molto da fare, molto da lavorare per recuperare questa situazione“. Tali criticità “si sono accentuate nel corso del 2020? per effetto della. Lo ha detto il Presidente dell’, Gian Carlo, in occasione della prima giornata di “Sud- Progetti per ripartire”, organizzato dal Ministero per il Sud. Con lada Covid-19 “uno deglidi questi mesi e dei mesi passati è stato quello di vedere una diminuzione dell’, particolarmente evidente nel Mezzogiorno, e una minor partecipazione al mercato del lavoro”. Sul fronte del tasso di ...

