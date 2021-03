Barella, Bastoni e Sensi ancora bloccati a Milano: la FIGC contatta l’ATS (Di martedì 23 marzo 2021) Barella, Bastoni e Sensi sono ancora bloccati a Milano dopo i casi di positività al Covid in casa Inter. La FIGC vuole una risposta entro domani dall’ATS e per questa ragione avanza una richiesta ufficiale Getty Images, Barella e SensiBarella, Bastoni e Sensi ancora non si sono recati a Coverciano per rispondere alla chiamata di Roberto Mancini. Questo perché i tre calciatori sono “bloccati” a Milano dopo alcune positività riscontrate nel gruppo squadra dell’Inter. l’ATS di Milano, nella giornata di ieri, ha dato l’ok alla partenza dei calciatori convocati dalle ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021)sonodopo i casi di positività al Covid in casa Inter. Lavuole una risposta entro domani dale per questa ragione avanza una richiesta ufficiale Getty Images,non si sono recati a Coverciano per rispondere alla chiamata di Roberto Mancini. Questo perché i tre calciatori sono “” adopo alcune positività riscontrate nel gruppo squadra dell’Inter.di, nella giornata di ieri, ha dato l’ok alla partenza dei calciatori convocati dalle ...

Advertising

capuanogio : #Barella, #Bastoni e #Sensi saranno domani a Parma nel ritiro della nazionale ???? che prepara la sfida di giovedì co… - GoalItalia : Richiesta della FIGC all'ATS di Milano per mettere Barella, Bastoni e Sensi a disposizione di Mancini ?????????? - paolo6982 : @CarloLapidari @pisto_gol Mica vero. Barella Bastoni Verratti Insigne. - franbu67 : RT @glmdj: Il focolaio esiste solo per l’ATS Milano, non per la Uefa: sono partiti i nazionali nonostante l’?????????????????????? dell’#inter. Vediam… - interchannel_ic : -