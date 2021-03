Akash Kumar un anno fa diceva: “Ho detto no all’Isola dei Famosi, non faccio trash” (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Akash Kumar e una vecchia intervista di un anno fa Da qualche giorno, ovvero da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, non si fa altro che parlare di Akash Kumar. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha spaccato il pubblico per il suo atteggiamento ritenuto un po’ presuntuoso e per il suo passato. A tal proposito, in un’intervista messa sul suo profilo Instagram quasi un anno fa dal fotografo Stefano Guindani, l’attuale naufrago ha confessato che gli avevano offerto di partire per il reality show di Canale 5, ma che ha rifiutato perché lo considera troppo trash. Il modello aveva rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi Intervistato durante una diretta Instagram dal fotografo Stefano Guindani, un ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021)e una vecchia intervista di unfa Da qualche giorno, ovvero da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’Isola dei, non si fa altro che parlare di. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha spaccato il pubblico per il suo atteggiamento ritenuto un po’ presuntuoso e per il suo passato. A tal proposito, in un’intervista messa sul suo profilo Instagram quasi unfa dal fotografo Stefano Guindani, l’attuale naufrago ha confessato che gli avevano offerto di partire per il reality show di Canale 5, ma che ha rifiutato perché lo considera troppo. Il modello aveva rifiutato di partecipare a L’Isola deiIntervistato durante una diretta Instagram dal fotografo Stefano Guindani, un ...

