Vaccini, tutto regolare negli hub di Lodi e Sant'Angelo (Di lunedì 22 marzo 2021) Sant'Angelo (Lodi), 22 marzo 2021 - "Io sono qui, ma vaccinatevi tutti". Il monito, all'apertura del centro vaccinale al Cupolone di Sant'Angelo, avviato regolarmente insieme a quello di Lodi San ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021)), 22 marzo 2021 - "Io sono qui, ma vaccinatevi tutti". Il monito, all'apertura del centro vaccinale al Cupolone di, avviato regolarmente insieme a quello diSan ...

Advertising

pfmajorino : In alcuni luoghi della #Lombardia , come a Cremona, tutto è pronto per i vaccini. E la gente non c'è, nemmeno oggi… - fattoquotidiano : Sbagliare tutto ciò che si può sbagliare. Sembra ormai questo l’obiettivo della giunta di Attilio Fontana in materi… - MediasetTgcom24 : A Milano sistema rapido vaccini, tutto in 5 minuti senza scendere dall'auto #coronavirusitalia… - lorenzotonion : @FmMosca tutte cose che se analizzate si accorgono anche studenti di prima media che sono state addizionate ....men… - RobbPertusi : RT @emmevilla: ?????? #COVID?19 e vaccini, quando si riparte? Segnatevi questa data: 25 giugno. Se arrivano le dosi e la logistica tiene, tu… -