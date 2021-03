Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 22/03/21 (Di lunedì 22 marzo 2021) Come abbassa gli standard di virilità del maschio italico Uomini e Donne pochi altri programmi al mondo, me sa. Cioè, ma com’è possibile che da qualche settimana a questa parte ci siamo andati ad incagliare su gente come Gero Natale o Luca Cenerelli quali Uomini più ambiti del parterre del Trono over? Roba che ad ogni loro primo piano quasi ci spuntano dei peli sulle gambe a noi, giusto per compensare la loro totale carenza di testosterone, e c’erano Donne che se li litigavano pure? Uno più loquace e l’altro meno (e sono buona, eh…), ma sono due facce della stessa moneta. L’inerzia personificata, santodddio. Li scruti e noti solo quegli sguardi vacui e mestamente arresi all’ineluttabilità degli eventi tipici degli 80enni avviliti per non avere ancora ricevuto il vaccino. Poi te credo che Armando Incarnato lì in mezzo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 marzo 2021) Come abbassa gli standard di virilità del maschio italicopochi altri programmi al mondo, me sa. Cioè, ma com’è possibile che da qualche settimana a questa parte ci siamo andati ad incagliare su gente come Gero Natale o Luca Cenerelli qualipiù ambiti del parterre del Trono over? Roba che ad ogni loro primo piano quasi ci spuntano dei peli sulle gambe a noi, giusto per compensare la loro totale carenza di testosterone, e c’eranoche se li litigavano pure? Uno più loquace e l’altro meno (e sono buona, eh…), ma sono due facce della stessa moneta. L’inerzia personificata, santodddio. Li scruti e noti solo quegli sguardi vacui e mestamente arresi all’ineluttabilità degli eventi tipici degli 80enni avviliti per non avere ancora ricevuto il vaccino. Poi te credo che Armando Incarnato lì in mezzo ...

