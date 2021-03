Uomini e Donne 22 marzo: le anticipazioni di oggi del trono Over e del trono Classico (Di lunedì 22 marzo 2021) Riprende la settimana di Uomini e Donne. oggi, lunedì 22 marzo, la trasmissione di Maria de Filippi riprende da dove aveva interrotto la scorsa settimana. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, nell’appuntamento odierno dovremmo vedere il trono Classico. La puntata di venerdì aveva visto Gemma Galgani chiedere a Maurizio di riprendere la loro conoscenza. oggi, invece, sarà Samantha Curcio al centro dello studio. La tronista, arrivata poche settimane fa, ha ammesso di essere interessata a uno dei cavalieri del trono Over: Gero Natale. L’uomo dal suo arrivo ha attirato le attenzioni di molte dame, ma oggi sarà protagonista di una clamorosa scelta che avrà effetti anche sul ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) Riprende la settimana di, lunedì 22, la trasmissione di Maria de Filippi riprende da dove aveva interrotto la scorsa settimana. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, nell’appuntamento odierno dovremmo vedere il. La puntata di venerdì aveva visto Gemma Galgani chiedere a Maurizio di riprendere la loro conoscenza., invece, sarà Samantha Curcio al centro dello studio. La tronista, arrivata poche settimane fa, ha ammesso di essere interessata a uno dei cavalieri del: Gero Natale. L’uomo dal suo arrivo ha attirato le attenzioni di molte dame, masarà protagonista di una clamorosa scelta che avrà effetti anche sul ...

