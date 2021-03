Un terzo delle fogne scarica in mari o fiumi: multe per milioni (ma una alternativa ora è possibile) (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Italia paga un caro prezzo all'Europa per non aver posto rimedio al problema delle acque reflue. La proposta è quella di usare i fondi del Recovery Fund e la Bonino interroga il ... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Italia paga un caro prezzo all'Europa per non aver posto rimedio al problemaacque reflue. La proposta è quella di usare i fondi del Recovery Fund e la Bonino interroga il ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : I nostri naufraghi dovranno affrontare delle prove molto speciali e la posta in gioco è davvero altissima?? Non perd… - PalermoToday : Un terzo delle fogne scarica in mari o fiumi: multe per milioni (ma una alternativa ora è possibile)… - MaraschiLorenzo : @MediasetTgcom24 Se annunciassimo noi delle sanzioni guarda diventerebbe un paese del terzo mondo - Andunedhel : @mihirdjin @CgaMaths @borghi_claudio @PagellaPolitica Mi ha bloccato, ma la cosa divertente è che io ci lavoro con… - Today_it : Un terzo delle fogne scarica in mari o fiumi: multe per milioni (ma una alternativa ora è possibile)… -