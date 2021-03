Tommaso Zorzi svela il flirt finito male (Di lunedì 22 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha raccontato su Instagram l’ultima delle sue avventure sentimentali, affermando che, da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello, non ha avuto grande successo con gli uomini, al contrario di quello che si potrebbe pensare. Con la solita ironia, Zorzi ha comunque sorriso delle sue disavventure amorose. Tommaso Zorzi sta attraversando un ottimo momento dopo la vittoria del Grande Fratello Vip: ha da poco iniziato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021)ha raccontato su Instagram l’ultima delle sue avventure sentimentali, affermando che, da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello, non ha avuto grande successo con gli uomini, al contrario di quello che si potrebbe pensare. Con la solita ironia,ha comunque sorriso delle sue disavventure amorose.sta attraversando un ottimo momento dopo la vittoria del Grande Fratello Vip: ha da poco iniziato Articolo completo: dal blog SoloDonna

