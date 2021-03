Tiki Taka stasera in tv: ospiti, canale, orario e streaming lunedì 22 marzo con Berti (Di lunedì 22 marzo 2021) Il conduttore Piero Chiambretti presenterà Tiki Taka, appuntamento del lunedì sera italiano, programma di approfondimento calcistico. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23.40 di lunedì 22 marzo 2021. Tra gli attesi ospiti vi sarà Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, affiancato dall’attore Massimo Ceccherini, peraltro tifosissimo della Fiorentina. Immancabili Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro, Giuseppe Cruciani, Francesco Oppini, Massimo Mauro, Carlo Pellegatti, Raffaele Auriemma. Tiki Taka andrà in onda su Italia Uno (canale 6 del digitale terrestre. 106 e 5006 di Sky), con possibilità di seguire la trasmissione tramite l’applicazione Mediaset Play. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Il conduttore Piero Chiambretti presenterà, appuntamento delsera italiano, programma di approfondimento calcistico. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23.40 di222021. Tra gli attesivi sarà Nicola, ex calciatore dell’Inter, affiancato dall’attore Massimo Ceccherini, peraltro tifosissimo della Fiorentina. Immancabili Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro, Giuseppe Cruciani, Francesco Oppini, Massimo Mauro, Carlo Pellegatti, Raffaele Auriemma.andrà in onda su Italia Uno (6 del digitale terrestre. 106 e 5006 di Sky), con possibilità di seguire la trasmissione tramite l’applicazione Mediaset Play. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Juventus, l'hashtag diventa virale: Vergognati ... con varietà di moduli, possesso palla esaltati manco fossero il Tiki Taka di Guardiola . Più fortuna di questa...' e ancora: 'Da maestro a virologo è un attimo' e infine: 1) La Juve non deve ...

Tiki - Taka, ospiti e anticipazioni Domani su Italia 1 alle ore 23.40, un nuovo appuntamento con ' Tiki Taka - La Repubblica del pallone '. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti e l'attore e grande tifoso della Fiorentina Massimo Ceccherini . Nel salotto ...

Lunedì è il giorno di Tiki Taka: ospiti Berti e Ceccherini - Sportmediaset Sport Mediaset Tiki Taka stasera in tv: ospiti, canale, orario e streaming lunedì 22 marzo con Berti Il conduttore Piero Chiambretti presenterà Tiki Taka, appuntamento del lunedì sera italiano, programma di approfondimento calcistico. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23.40 di lunedì ...

