"Speranza è troppo ottimista". Ecco la verità sulle aperture estive (Di lunedì 22 marzo 2021) Luca Sablone L'infettivologo Bassetti invita alla prudenza: "Dobbiamo prepararci per l'inizio dell'autunno. Potrebbe esserci una quarta ondata davvero pesante" Non esagerare con le promesse, smussare le aspettative, fare i conti con la realtà e guardare al futuro: Matteo Bassetti è stato chiarissimo e invita le istituzioni a non creare false illusioni ai danni dei cittadini. Sebbene la campagna di vaccinazione abbia subito una accelerazione grazie al nuovo piano del commissario Figliuolo, la strada per tornare alla normalità è ancora lontana e altri sacrifici potrebbero essere necessari nella lotta al Coronavirus. Per questo l'infettivologo ha ridotto la dose di entusiasmo del ministro Roberto Speranza: "Sul fatto di essere fiducioso per l'estate, è stato forse troppo ottimista. In questo momento è giusto che dia ...

