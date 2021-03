Serie C 2020 2021 | Nielsen condanna la Pro Vercelli | l’Alessandria vince 1-0

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lo scontro al vertice della trentaduesima giornata del girone A disorride alla Pronel modo più beffardo. Un autogol al 44? dicostringe la squadra di casa a perdere 1-0 in casa e a subire l’avvicinamento in classifica di un’Alessandria che si porta a 56 punti, due in meno rispetto alla Pro. La sfida si è messa subito in discesa perche però ha fallito la prima grande chance: al 12? Auriletto commette fallo su Mustacchio in area, l’arbitro indica il dischetto ma dagli undici metri Saro para il rigore di Eusepi e rinvia la rete decisiva dell’1-0 al 44? con l’autorete di. Si interrompe la striscia di quindici risultati utili ...

Serie C 2020/2021, l'Alessandria ha battuto 1-0 la Pro Vercelli grazie ad un autogol di Nielsen. Saro para un rigore ad Eusepi ma non basta ...