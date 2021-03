Seri Plast: ‘Pozzilli unico sito Sud per recupero frazione mista’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Seri Plast, azienda attiva nella produzione di compound termoPlastici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione del sito Unilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico – maturato in 20 anni di attività nel settore – nel recupero di materiali Plastici post consumo e nel posizionamento lungo l’intera filiera produttiva. E’ stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) –, azienda attiva nella produzione di compound termoici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione delUnilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico – maturato in 20 anni di attività nel settore – neldi materialiici post consumo e nel posizionamento lungo l’intera filiera produttiva. E’ stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

