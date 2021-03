Scherzo de Le iene: Raoul Bova diventa nonno a 49 anni (Di martedì 23 marzo 2021) Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne. Si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar Priscilla Salerno. Ma era tutto uno Scherzo de Le iene organizzato da Nic Bello. Una scena simile l’attore l’ha già provata. Infatti nel 2013 recita nel film commedia “Buongiorno Papà”, in cui il protagonista quarantenne Andrea, interpretato da Raoul Bova scopre improvvisamente di avere una figlia di 17 anni. Questa volta ha scoperto di essere diventato nonno nella vita reale di suo figlio appena maggiorenne. Ma è tutto uno Scherzo de Le iene che andrà in onda martedì 23 marzo dalle 21,10 su Italia ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021)pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne. Si è ritrovatodi un bimbo di un mese e come nuora la pornostar Priscilla Salerno. Ma era tutto unode Leorganizzato da Nic Bello. Una scena simile l’attore l’ha già provata. Infatti nel 2013 recita nel film commedia “Buongiorno Papà”, in cui il protagonista quarantenne Andrea, interpretato dascopre improvvisamente di avere una figlia di 17. Questa volta ha scoperto di esseretonella vita reale di suo figlio appena maggiorenne. Ma è tutto unode Leche andrà in onda martedì 23 marzo dalle 21,10 su Italia ...

