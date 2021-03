Roma - Napoli 0 - 2, doppietta di Mertens e giallorossi scavalcati in classifica (Di lunedì 22 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il posticipo di Serie A tra Roma e Napoli. Per entrambe è fondamentale vincere per rimanere nei vertici alti della classifica e cercare di conquistare un posto ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) Allo Stadio Olimpico diva in scena il posticipo di Serie A tra. Per entrambe è fondamentale vincere per rimanere nei vertici alti dellae cercare di conquistare un posto ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - OptaPaolo : 15 - Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 matc… - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - Activnews24 : ?? Calcio, #SerieA • Roma-Napoli 0-2 Il Napoli ha dominato ieri all'Olimpico contro la #ASRoma grazie ad una doppi… - cosoblu : @BarbaraBorelli2 @PinoVaccaro77 Per molti romanisti all'andata la colpa era dell'enfasi ed emozione per la scompars… -