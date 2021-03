Reddito di cittadinanza, denunciati 17 furbetti nel palermitano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ennesima operazione della Guardia di finanza contro i furbetti del Reddito di cittadinanza. I militari della Compagnia di Partinico, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione info-operativa con l’INPS, hanno individuato, tra Partinico, Terrasini, Cinisi, San Giuseppe Jato, Borgetto e Palermo, diciassette soggetti percettori illecitamente del Reddito di cittadinanza. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 22 marzo 2021) Ennesima operazione della Guardia di finanza contro ideldi. I militari della Compagnia di Partinico, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione info-operativa con l’INPS, hanno individuato, tra Partinico, Terrasini, Cinisi, San Giuseppe Jato, Borgetto e Palermo, diciassette soggetti percettori illecitamente deldi

