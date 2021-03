Quici | presidente di Cimo-Fesmed | “Grande orgoglio per i sanitari candidati al Nobel”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “La candidatura al Nobel per la Pace 2021 di infermieri e medici italiani è un motivo d’orgoglio per il nostro Paese e per tutti i colleghi che per primi in Europa hanno affrontato la pandemia da Covid-19. Lo hanno fatto potendo fare affidamento su scarsi mezzi a disposizione, senza sapere quali conseguenze avrebbe avuto questo virus nella loro vita e in quella di tutti noi. A loro va il mio personale ringraziamento”. Intervistato dall’agenzia Dire, il presidente di Cimo-Fesmed, Guido Quici, si mostra estremamente felice per quanto deciso da Oslo nei confronti della categoria dei sanitari italiani.