Qualche idea per migliorare la vita dei partiti e la qualità dei candidati

(Di lunedì 22 marzo 2021) Grazie all’arrivo di Mario Draghi al governo e di Enrico Letta alla guida del partito più “istituzionale” del Paese si aprono speranze di rinnovamento riformista – e si parla di nuovo di riforme istituzionali. Premetto di essere molto scettico rispetto a questa prospettiva su cui ci accapigliamo dagli anni Ottanta (Commissione Bozzi anyone?), passando per varie Commissioni bicamerali sistematicamente fallite, riforme che non hanno passato la prova del referendum e una brutta riforma del Titolo V della Costituzione, oltre a una serie di leggi elettorali una peggiore dell’altra. Una quantità abnorme di energie sprecate mentre il Paese continuava nel suo declino, dimenticandosi di fare politica industriale, innovazione, sviluppo di capitale umano, soprattutto nell’amministrazione pubblica. E perdendo drammaticamente cultura di policy. Soprattutto in questo momento, penso sia molto più ...

Grazie all'arrivo di Mario Draghi al governo e di Enrico Letta alla guida del partito più "istituzionale" del Paese si aprono speranze di rinnovamento riformista " e si parla di nuovo di riforme ...Anche se si è scettici sulle prospettive di rinnovamento, ci sarebbero due cosette antipopuliste facili facili, ma molto utili, che si potrebbero fare subito per finanziare la politica in modo equo e ...