Parma | Mihaila | «Giochiamo in contropiede | per questo mi va bene»

L'esterno romeno del Parma, Mihaila, racconta il suo impatto con la Serie A: ecco le sue dichiarazioni in merito al calcio italiano L'esterno del Parma, Mihaila, ha parlato ai microfoni di FRF TV. «Quello italiano mi sembra un calcio molto tattico con squadre che difendono molto bene e danno un prezzo alla tattica e alla difesa. Mi sta andando bene, soprattutto perché sono nella squadra in cui proviamo a giocare in contropiede e, essendo io un giocatore veloce, mi avvantaggia un po'. Mi sono integrato molto bene e spero di continuare così».

