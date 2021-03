Moto2 e Moto3, le giornate di test in Qatar (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo MotoGP a Losail. Sul circuito del Qatar, lo scorso weekend hanno girato anche le classi Moto2 e Moto3, per una tre giorni di test che è servita a recuperare (in parte) le sessioni perdute in Spagna a Jerez. E’ l’unica occasione per i team delle due classi inferiori per prepararsi alla stagione, che inizierà questo fine settimana proprio al Losail. Vi proponiamo un breve resoconto di quanto è successo nelle giornate di collaudi. test Qatar, day 5: Petrucci primo tra pochi intimi Chi è il più veloce dei test in Moto2? Il terzo giorno è quello che ci regala i tempi più veloci, soprattutto nella sessione serale dove i leader hanno toccato la quota del 58 alto. Sam Lowes del MarcVDS Racing è il titolare del primo tempo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo MotoGP a Losail. Sul circuito del, lo scorso weekend hanno girato anche le classi, per una tre giorni diche è servita a recuperare (in parte) le sessioni perdute in Spagna a Jerez. E’ l’unica occasione per i team delle due classi inferiori per prepararsi alla stagione, che inizierà questo fine settimana proprio al Losail. Vi proponiamo un breve resoconto di quanto è successo nelledi collaudi., day 5: Petrucci primo tra pochi intimi Chi è il più veloce deiin? Il terzo giorno è quello che ci regala i tempi più veloci, soprattutto nella sessione serale dove i leader hanno toccato la quota del 58 alto. Sam Lowes del MarcVDS Racing è il titolare del primo tempo ...

