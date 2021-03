Mbappé, quota 100 gol a 22 anni in Ligue1 (Di lunedì 22 marzo 2021) Centoquarantadue partite, a ventidue anni, per segnare cento gol in Ligue 1. Numeri mostruosi per Kylian Mbappé, che con la doppietta di ieri sera contro il Lione ha raggiunto la tripla cifra per reti segnate nel campionato francese. Il fenomeno classe ’98 ha numeri incredibili anche per gli assist, ben 33, che garantiscono un record di precocità mai raggiunto da nessuno prima nella storia del campionato francese. Nei 100 gol realizzati, 84 con la maglia dei parigini e 16 con il Monaco, dove ha militato fino alla stagione 2016-17. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Centoquarantadue partite, a ventidue, per segnare cento gol in Ligue 1. Numeri mostruosi per Kylian, che con la doppietta di ieri sera contro il Lione ha raggiunto la tripla cifra per reti segnate nel campionato francese. Il fenomeno classe ’98 ha numeri incredibili anche per gli assist, ben 33, che garantiscono un record di precocità mai raggiunto da nessuno prima nella storia del campionato francese. Nei 100 gol realizzati, 84 con la maglia dei parigini e 16 con il Monaco, dove ha militato fino alla stagione 2016-17. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé quota Il Psg passa a Lione e aggancia il Lille in vetta Vittoria pesantissima del Psg, che espugna il campo del Lione - 2 - 4 il risultato al triplice fischio - e aggancia il Lille in vetta alla classifica della Ligue 1, a quota 63. Avvio superlativo dell'undici parigino, che non sbaglia nulla e si porta sullo 0 - 4 grazie alla doppietta di Mbappe' e alle reti di Danilo e Di Maria. Il Lione prova a riportarsi in gara ma ...

Mbappé show: il Psg a valanga sul Lione di Rudi Garcia PARIGI (FRANCIA) - Trascinato da un Mbappé eccezionale, autore di una doppietta e di una serie di giocate di livello, il Psg batte il ... arrivato a quota venti gol in campionato. Nulla da fare per il ...

