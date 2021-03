Mancini su Toloi: «L’ho chiamato per un motivo» (Di lunedì 22 marzo 2021) Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia sulla prima convocazione per Toloi dell’Atalanta Le parole di Roberto Mancini, ct dell’Italia, sulla prima convocazione per Rafael Toloi dell’Atalanta. «Lui gioca in una squadra che è predisposta ad attaccare e che tiene la difesa alta. Non credo che avrà grandi difficoltà qua, io L’ho chiamato perchè avevo bisogno di conoscerlo come giocatore e ragazzo. Se lui dovesse adattarsi bene – cosa che non dubito assolutamente – può entrare a far parte del nostro gruppo visto che può giocare in tutti i ruoli della difesa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Conferenza stampa: le parole del ct dell’Italia sulla prima convocazione perdell’Atalanta Le parole di Roberto, ct dell’Italia, sulla prima convocazione per Rafaeldell’Atalanta. «Lui gioca in una squadra che è predisposta ad attaccare e che tiene la difesa alta. Non credo che avrà grandi difficoltà qua, ioperchè avevo bisogno di conoscerlo come giocatore e ragazzo. Se lui dovesse adattarsi bene – cosa che non dubito assolutamente – può entrare a far parte del nostro gruppo visto che può giocare in tutti i ruoli della difesa». Leggi su Calcionews24.com

