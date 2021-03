Lost in action: un premio alla memoria di uno dei migliori agenti Aise morto in Afghanistan (Di lunedì 22 marzo 2021) Se James Bond, nei romanzi di Fleming e nei film, non muore mai, gli 007 in carne ed ossa muoiono spesso in missione, perdono la vita a motivo del loro lavoro. Sono Lost in action. Un’ intera parete di anonime “stelle” ricorda i morti della CIA, a Langley . Ieri sera, domenica 21 marzo 2021, il servizio di intelligence dell’Iraq ha aperto un’inchiesta sull’uccisione di un suo ufficiale, avvenuta per mano di ignoti a Baghdad, (freddato con colpo di pistola in testa ) che sarà svolta da una squadra speciale dell’intelligence, congiuntamente con altri servizi di sicurezza internazionali. Oggi in Italia si celebra la giornata della memoria dei nostri agenti segreti uccisi in azione, istituita nel 2017. I loro nomi sono incisi sulla parete della memoria nella hall della sede di piazza Dante. Ricordarli non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Se James Bond, nei romanzi di Fleming e nei film, non muore mai, gli 007 in carne ed ossa muoiono spesso in missione, perdono la vita a motivo del loro lavoro. Sonoin. Un’ intera parete di anonime “stelle” ricorda i morti della CIA, a Langley . Ieri sera, domenica 21 marzo 2021, il servizio di intelligence dell’Iraq ha aperto un’inchiesta sull’uccisione di un suo ufficiale, avvenuta per mano di ignoti a Baghdad, (freddato con colpo di pistola in testa ) che sarà svolta da una squadra speciale dell’intelligence, congiuntamente con altri servizi di sicurezza internazionali. Oggi in Italia si celebra la giornata delladei nostrisegreti uccisi in azione, istituita nel 2017. I loro nomi sono incisi sulla parete dellanella hall della sede di piazza Dante. Ricordarli non ...

Advertising

Capobianco2005C : RT @HuffPostItalia: Lost in action: un premio alla memoria di uno dei migliori agenti Aise morto in Afghanistan - giuspalt : RT @HuffPostItalia: Lost in action: un premio alla memoria di uno dei migliori agenti Aise morto in Afghanistan - HuffPostItalia : Lost in action: un premio alla memoria di uno dei migliori agenti Aise morto in Afghanistan - Screenweek : #DanielRadcliffe sfiderà #SandraBullock e #ChanningTatum in #LostCityOfD L'ex Harry Potter sarà il villain della co… - FranciniFarias : Marquei como visto CSI: Crime Scene Investigation - 10x21 - Lost & Found -