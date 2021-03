Live – Non è la d’Urso, la sorella di Vera Gemma racconta come è nata la storia con Jedà (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021 abbiamo avuto l’opportunità di iniziare a conoscere meglio Vera Gemma e parte della sua vita privata. Tra le fila del pubblico, sin dal primo momento, infatti, ha fatto la sua comparsa il fidanzato Jedà. Ma come è nata la loro storia d’amore? A raccontarlo è stata la sorella di Vera Gemma, Giuliana, nel corso della puntata di ieri di Live – Non è la d’Urso. La sorella della naufraga avrebbe speso davvero delle belle parole sul cognato: È un ragazzo molto carino e simpatico. In gamba, responsabile, devo dire che a me piace. Non ho nulla in contrario, non capisco perché le persone si stupiscano ancora di ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021 abbiamo avuto l’opportunità di iniziare a conoscere meglioe parte della sua vita privata. Tra le fila del pubblico, sin dal primo momento, infatti, ha fatto la sua comparsa il fidanzato. Mala lorod’amore? Arlo è stata ladi, Giuliana, nel corso della puntata di ieri di– Non è la. Ladella naufraga avrebbe speso davvero delle belle parole sul cognato: È un ragazzo molto carino e simpatico. In gamba, responsabile, devo dire che a me piace. Non ho nulla in contrario, non capisco perché le persone si stupiscano ancora di ...

Advertising

chetempochefa : 'Magari faccio due palleggi, mai dire mai Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype Non ti servono i program… - chetempochefa : 'Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi… - SerieA : Si scende in campo per la 28ª giornata di #SerieATIM. ??2??8?? Scarica l'App ufficiale per non perderti le emozioni… - ImLiveRT : RT @S4NthTV: Sono in diretta Live su Twitch! Non mancate! - S4NthTV : Sono in diretta Live su Twitch! Non mancate! -