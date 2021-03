Lega, Salvini assolto da accusa di vilipendio (Di lunedì 22 marzo 2021) Il tribunale di Torino ha assolto Matteo Salvini “per la particolare tenuità del fatto” nell’ambito del processo in cui era imputato per vilipendio all’ordine giudiziario. I fatti contestati risalivano a un congresso della Lega svoltosi a Collegno, nel torinese, nel 2016. Il pm nel corso della requisitoria aveva chiesto una per il leader della sanzione di 3000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Il tribunale di Torino haMatteo“per la particolare tenuità del fatto” nell’ambito del processo in cui era imputato perall’ordine giudiziario. I fatti contestati risalivano a un congresso dellasvoltosi a Collegno, nel torinese, nel 2016. Il pm nel corso della requisitoria aveva chiesto una per il leader della sanzione di 3000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

carlogubi : L'associazione a delinquere legalizzata nota come 'Lega Nord' chiama 'cittadinanza regalata' il riconoscimento di d… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE /1 Fa tutto lui. “Abbiamo fatto più noi in poche settimane che Conte in un anno” (Matteo Sa… - LegaSalvini : LEGA BOOM IN SICILIA. COSÌ SALVINI DIMENTICA LE ANGUSTIE DEL PROCESSO - Marcos_5408 : RT @Riccardo72R: #Salvini e la nuova Crociata...?? Massimo rispetto e considerazione per simboli religiosi, ma su questo evento, dei 5 post… - Svegliaitalian : @DSant65 @marzia26282324 @antonel17914382 @AhiMaria1 @gustinicchi @graziosafuriosa @NiMartina @Raffaella017… -