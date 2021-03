Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: «Ma sei miliardaria, paga tu» (Di lunedì 22 marzo 2021) Kylie Jenner nella bufera dopo aver lanciato una raccolta fondi per pagare le spese mediche ad un amico rimasto coinvolto in un incidente. Molti utenti, sui social, non hanno affatto gradito... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021)nella bufera dopo averto unaperle spese mediche ad unrimasto coinvolto in un incidente. Molti utenti, sui social, non hanno affatto gradito...

leggoit : Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: «Ma sei miliardaria, paga t… - Lajibolala2323 : RT @unstablelorenzo: Kylie Jenner l'amica ricca che quando ti presta 10 centesimi te lo ricorda per tutta la vita - clesfelix : @bakutvb apprezzo il pensiero ?? ora scrivo a kylie jenner - partommi : Vi ricordate quando Kylie Jenner si è messa a piangere perché Forbes non la voleva mettere tra i miliardari e lei g… - deviIyeon : mi fa super ridere che tutti attaccano Kylie Jenner perché ha donato solo 5K quando all’inizio l’obbiettivo era di… -