Juventus, reparto azzerato: non ne resterà neanche uno (Di lunedì 22 marzo 2021) Possibile rivoluzione estiva per la Juventus: c’è un reparto che nel prossimo anno potrebbe essere totalmente cambiato Via tutti e non è un modo di dire. La sconfitta contro il Benevento ha aperto in maniera definitiva il processo in casa Juventus. Tutti in discussione, partendo da Paratici e arrivando a Pirlo e ai calciatori. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021) Possibile rivoluzione estiva per la: c’è unche nel prossimo anno potrebbe essere totalmente cambiato Via tutti e non è un modo di dire. La sconfitta contro il Benevento ha aperto in maniera definitiva il processo in casa. Tutti in discussione, partendo da Paratici e arrivando a Pirlo e ai calciatori. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilfugiusco : #Allegri Riattacco alle due, sto chino fino alle sei. Riscendo. Allungo fino a Piazza Castello, i turisti, i gioch… - forzaj1897 : I miei nomi che vorrei l’anno prossimo a Torino 1 per reparto tranne al centrocampo che vorrei due innesti in quest… - Dalla_SerieA : Mercato: la Juve del futuro, da Locatelli a Gosens e Milik - - Matt_valente91 : @Nicolas81972837 @Maurizio_TV @forumJuventus Il male della Juventus, e probabilmente l'unico vero male (c'è anche l… - sportli26181512 : La Signora cambia look: da Gosens a Locatelli e Milik, la Juve guarda al futuro: La Signora cambia look: da Gosens… -