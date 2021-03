Israele torna al voto per la quarta volta in due anni Con il covid ma anche con i vaccini

Advertising

castelPao : Le possibili alleanze di Netanyahu porterebbero ai 61 necessari per vincere, mentre la sinistra arriverebbe a malap… - MosaicoCEM : Le possibili alleanze di Netanyahu porterebbero ai 61 necessari per vincere, mentre la sinistra arriverebbe a malap… - GiorgiaColucci4 : RT @masterx_iulm: Il prossimo 23 marzo #Israele torna al voto. Il premier uscente Benjamin #Netanyahu potrebbe perdere il suo primato in pa… - masterx_iulm : Il prossimo 23 marzo #Israele torna al voto. Il premier uscente Benjamin #Netanyahu potrebbe perdere il suo primato… - cla_massi : #lavitaindiretta torna il mantra 'Israele' 9 milioni di abitanti neanche come la Lombardia...... -

Andrea De Angelis - Città del Vaticano La quarta volta in due anni, alla ricerca di una stabilità politica che però appare tutt'altro che vicina.dunque al voto, in un Paese diviso tra due poli e che al momento, stando ai sondaggi, non vede nessuno in grado di ottenere la maggioranza di 61 seggi alla Knesset, il Parlamento dove ...- Gerusalemme, insialle urne per eleggere i 120 membri della Knesset, la quarta volta in meno di due anni. - Londra, il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak incontra il ...Premier appare in vantaggio e punta a prolungare ulteriormente il suo attuale record di 12 anni consecutivi come primo ministro. Potrebbero volerci settimane o forse mesi per la formazione di un nuovo ...Il suo leader, Mansour Abbas, già in diverse occasioni decisive ha puntellato il governo, e ha avuto parole lusinghiere per Netanyahu. L’alleanza trasversale destra-sinistra contro Netanyahu. In quest ...