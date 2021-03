Halo The Master Chief Collection avrà un negozio in-game senza microtransazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) 343 Industries ha svelato qualcosa di più su una delle funzionalità in arrivo su Halo The Master Chief Collection. Nel gioco verrà implementato una sorta di negozio in-game dove i giocatori saranno in grado di spendere i propri punti stagionali per acquistare diversi oggetti, senza incappare in microtransazioni. Dana Jerpbak, technical designer di 343 Industries ha dichiarato in un post sul blog che questo negozio è stato progettato con due obiettivi principali, il primo dei quali era creare un sistema in cui i giocatori potessero avere più libertà e scelta per i contenuti da sbloccare. Il secondo era creare un luogo in cui i giocatori potessero spendere i punti della stagione per raccogliere oggetti da una stagione precedente che era ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) 343 Industries ha svelato qualcosa di più su una delle funzionalità in arrivo suThe. Nel gioco verrà implementato una sorta diin-dove i giocatori saranno in grado di spendere i propri punti stagionali per acquistare diversi oggetti,incappare in. Dana Jerpbak, technical designer di 343 Industries ha dichiarato in un post sul blog che questoè stato progettato con due obiettivi principali, il primo dei quali era creare un sistema in cui i giocatori potessero avere più libertà e scelta per i contenuti da sbloccare. Il secondo era creare un luogo in cui i giocatori potessero spendere i punti della stagione per raccogliere oggetti da una stagione precedente che era ...

