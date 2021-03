Fine Foods prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto dicomunicato il 30 aprile 2020 e avviato il 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea deglisti del 30 aprile,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 marzo 2021, complessive 6.818pari allo 0,0289% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 11,0222 euro, per un controvalore complessivo pari a 75.149 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 19 marzo, la Società detiene 886.590, pari al 3,7613% del capitale sociale. A Milano, oggi,& Pharmaceuticals allunga timidamente il passo e termina la ...

Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato , dall'8 al 12 marzo 2021, complessive 5.275 azioni proprie pari allo 0,0224% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 10,8006 ...