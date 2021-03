Disse: “Magistratura cancro da estirpare”. Salvini assolto dall’accusa di vilipendio. Il giudice: “Fatto tenue, non punibile” (Di martedì 23 marzo 2021) Si è chiuso con un’assoluzione il processo a Torino in cui Matteo Salvini era stato chiamato a rispondere di vilipendio all’ordine giudiziario per alcune frasi pronunciate nel 2016 a Collegno durante il congresso piemontese della Lega. Il leader del Carroccio aveva associato la Magistratura ad espressioni come “schifezza” e “cancro da estirpare” e il pm Emilio Gatti, oggi, aveva chiesto la condanna al pagamento di 3mila euro di multa (il massimo della pena prevista per questo reato è 5mila euro). Secondo il giudice, però, Salvini “non è punibile per la particolare tenuità del Fatto“. “Sono contento, ringrazio il giudice e il mio avvocato”, commenta il leader leghista su Twitter, aggiungendo che “la giustizia italiana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Si è chiuso con un’assoluzione il processo a Torino in cui Matteoera stato chiamato a rispondere diall’ordine giudiziario per alcune frasi pronunciate nel 2016 a Collegno durante il congresso piemontese della Lega. Il leader del Carroccio aveva associato laad espressioni come “schifezza” e “da” e il pm Emilio Gatti, oggi, aveva chiesto la condanna al pagamento di 3mila euro di multa (il massimo della pena prevista per questo reato è 5mila euro). Secondo il, però,“non èper la particolare tenuità del“. “Sono contento, ringrazio ile il mio avvocato”, commenta il leader leghista su Twitter, aggiungendo che “la giustizia italiana ...

