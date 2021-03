CorSport: Roma, riunione a Trigoria tra i Friedkin e i dirigenti per riflettere sul futuro (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oggi a Trigoria c’è stato un incontro tra i Friedkin e i dirigenti della Roma per fare il punto della situazione dopo la sconfitta di ieri all’Olimpico contro il Napoli. Nella Roma sono ore di riflessione, con i proprietari delusi per quanto accaduto. “Quest’oggi a Trigoria presidente, vice presidente e dirigenti si sono incontrati per fare il punto della situazione e riflettere sul futuro. Del tecnico ma anche di determinati giocatori che non hanno deluse le aspettative. A cominciare da Pedro, che platealmente ha mostrato tutto il suo disappunto per le ultime sostituzioni nel corso del match. Naturalmente Fonseca è il tema principale nella Capitale. Tiago Pinto stima il suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oggi ac’è stato un incontro tra ie idellaper fare il punto della situazione dopo la sconfitta di ieri all’Olimpico contro il Napoli. Nellasono ore di riflessione, con i proprietari delusi per quanto accaduto. “Quest’oggi apresidente, vice presidente esi sono incontrati per fare il punto della situazione esul. Del tecnico ma anche di determinati giocatori che non hanno deluse le aspettative. A cominciare da Pedro, che platealmente ha mostrato tutto il suo disappunto per le ultime sostituzioni nel corso del match. Naturalmente Fonseca è il tema principale nella Capitale. Tiago Pinto stima il suo ...

Advertising

CorSport : Allenatore #Roma, #Fonseca verso l'addio: tre nomi per il futuro - napolista : CorSport: Roma, riunione a Trigoria tra i Friedkin e i dirigenti per riflettere sul futuro Sotto i riflettori non s… - CorSport : #Roma, #Cristante salta la Nazionale e torna a Trigoria: ecco le sue condizioni - ilbanale : @PinoVaccaro77 @TizianoMulier10 Verrebbe trattato alla stregua di L.Enrique, Garcia, Fonseca...chi è sto fenomeno c… - AMonciotti : Punti As Roma negli scontri diretti (2019-2021) Vittorie 3 Pareggi 4 + 3 = 7 Sconfitte 5 + 6 = 11 Punti totali 13… -