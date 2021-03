Consumano cibo e bevande in un bar | locale chiuso e sette sanzioni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – Durante un normale servizio di controllo del territorio nella zona di competenza, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno notato che un bar ristorante aveva la serranda aperta ed hanno sentito provenire dall’interno voci e musica ad alto volume. Entrati neli poliziotti hanno trovato 5 uomini seduti al tavolo intenti a consumare cibi eed una sesta persona, dichiaratasi amica del titolare, alla cassa. Contattato il figlio del proprietario, responsabile delin assenza del padre temporaneamente fuori citta’, questi si e’ portato immediatamente sul posto: le sei persone sono state sanzionate per violazione della vigente normativa Nazionale e Regionale, in materia di spostamenti e attivita’ consentite in relazione all’attuale emergenza Covid 19 mentre il ...

