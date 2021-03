Ciclismo | occhi puntati su Gianni Moscon | Andrea Vendrame e Mauri Vansevenant alla Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2021

(Di lunedì 22 marzo 2021) Domani inizierà l’edizionedella. La gara dedicata ai due campionissimi delitaliano, negli ultimi anni, è diventata un teatro ove hanno modo di esibirsi i giovani più interessanti del panorama. Il podio dell’anno scorso, nel quale troviamo i nomi di Jhonatan Narváez,Bagioli e Joao Almeida, parla da sé. Le squadre faro della manifestazione, verosimilmente, saranno la Ineos e la Deceuninck-Quick Step. I primi schierano il rientrantee Ivan Sosa come punte per la classifica generale, ma hanno anche due ragazzi quali Edward Dunbar e il classe 2001 Carlos Rodirguez Cano che, se lasciati liberi di fare la loro ...

Advertising

LucaSaugo : Domani inizia la Settimana Internazionale Coppi & Bartali 2021. Al via qualche nome noto e tantissimi giovani di ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo occhi

OA Sport

... guidata dal direttore sportivo Michele Laddomada si è presentata con un organico forte di 8 unità e con tanta voglia di ben figurare sotto glidel presidente Claudio Terenzi e di Maurizio ...Juniores, podio al debutto per il Team Bike Terenzi - Eurobike: Vittorio Carrer 3° a ...si è presentata con un organico forte di 8 unità e con tanta voglia di ben figurare sotto glidel ...Avrebbe ucciso suo fratello investendolo con la macchina. Accade a Mongrassano (Cosenza), dove un uomo è al momento ricercato per aver ucciso ...Un inizio di stagione molto in ritardo rispetto agli altri big. Richard Carapaz trova la sua prima corsa di questo 2021 oggi al Giro di Catalogna. L'ecuadoriano in queste settimane si è allenato al me ...