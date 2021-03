Calcio | Mancini | ' De Rossi serviva alla Nazionale | farà esperienza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ne avevamo già parlato quando lui ha deciso di andare al Boca. Sta facendo il corso da allenatore, ci siamo risentiti perchéuna persona che ci potesse seguire sul campo e abbiamo preso questa decisione dopo aver parlato con il presidente". L'allenatore dellaRobertocommenta così l'arrivo di Daniele Denel suo staff in vista dei campionati europei. "Rappresenta un giocatore molto importante per ilitaliano. A lui serve per fareperché poi vorrà fare l'allenatore in futuro", aggiunge in ct dal raduno azzurro di Coverciano.