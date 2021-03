Azimut Yachts sarà al Palm Beach International Boat Show 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 35esimo Palm Beach International Boat Show 2021, in programma dal 25 al 28 marzo, sarà per Azimut Yachts il primo salone nautico ufficiale del 2021 dopo l’evento privato che il cantiere ha tenuto in collaborazione con MarineMax lo scorso febbraio a Pompano Beach. Ancora insieme a MarineMax, il più grande retailer di barche a livello mondiale, il cantiere italiano esporrà per la prima volta l’Atlantis 45 equipaggiato con l’inedito sistema di ormeggio assistito di Volvo Penta. Al suo fianco una selezione di alcuni degli yacht più iconici del brand tra cui il Magellano 25 Metri e, della stessa Collezione, il Magellano 66, l’S6 nella versione Sportfly e, infine, 2 modelli della Collezione Flybridge, ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 35esimo, in programma dal 25 al 28 marzo,peril primo salone nautico ufficiale deldopo l’evento privato che il cantiere ha tenuto in collaborazione con MarineMax lo scorso febbraio a Pompano. Ancora insieme a MarineMax, il più grande retailer di barche a livello mondiale, il cantiere italiano esporrà per la prima volta l’Atlantis 45 equipaggiato con l’inedito sistema di ormeggio assistito di Volvo Penta. Al suo fianco una selezione di alcuni degli yacht più iconici del brand tra cui il Magellano 25 Metri e, della stessa Collezione, il Magellano 66, l’S6 nella versione Sportfly e, infine, 2 modelli della Collezione Flybridge, ...

Ultime Notizie dalla rete : Azimut Yachts A Villa Borbone il campus per i professionisti dello yachting ...di yachts. E' già in essere, da tempo, il Villaggio Isyl (a nord della città) con gli alloggi per gli studenti fuori sede. La Fondazione Isyl è affiancata da cinque cantieri navali (Azimut - Benetti ...

Tutto su Tankoa, l'azienda genovese di mega yacht (come quello appena comprato da Carlo De Benedetti) ... e far ripartire il marchio Cantieri di Pisa, che è un bel marchio, ritirarlo su come avevo fatto per Benetti quando lavoravo per Vitelli in Azimut Benetti', ha spiegato l'ad Tankoa Yachts . COSA ...

Azimut Yachts al Palm Beach International Boat Show 2021 | www.pressmare.it/ pressmare.it Anche Azimut a Palm Beach Il 35esimo Palm Beach International Boat Show 2021, in programma dal 25 al 28 marzo, sarà per Azimut Yachts il primo salone nautico ufficiale del 2021 dopo l’evento privato che il cantiere ha tenuto ...

Marco Valle, CEO Azimut/Benetti: yacht luogo sicuro, il mercato vola Fabio Petrone intervista Marco Valle, il primo manager a rivestire il ruolo di CEO sia per Azimut Yachts sia per Benetti Yachts ...

