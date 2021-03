Aronica | “Ho rivisto finalmente un Napoli gagliardo”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 22 marzo 2021): “Ho visto unin netta ripresa, la vittoria contro la Roma è importante, la strada per la Champions è più agevole” Salvatore, ex difensore del, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino nel corso de “Il Mattino Football Team” per parlare del momento attuale degli azzurri all’indomani della vittoria per 0-2 contro la Roma all’Olimpico. Queste el sue parole: SU ROMA –“Ieri hoquelche mancava ormai da un pò. Già si erano viste buone cose a San Siro contro il Milan, sono molto contento per gli azzurri che sono in netta ripresa. Questa vittoria con la Roma è molto importante perché è arrivata contro una diretta concorrente, ora la strada per la Champions è più ...