Amici 20, le nuove sfide della prossima puntata: la Celentano attacca Rosa

IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 22 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di 'Amici 20' su Italia 1 e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione.

LEGGI ANCHE Amici 20, LA PRIMA puntata DEL SERALE: I PRIMI DUE ELIMINATI

I COMMENTI POST puntata DI Amici Il daytime di oggi su Canale 5 inizia con i commenti a caldo dei concorrenti riguardo la prima puntata del serale appena registrata, subito dopo l'uscita di Esa dalla casetta. Maria De Filippi chiede ai ragazzi se trovano giuste le scelte dei giudici esterni. Enula ad esempio è rimasta un po' stranita dalla scelta della Cuccarini e Arisa nel far esibire l'intera squadra contro di lei.

I GUANTI DI SFIDA PROPOSTI Ibla e Raffaele, ...

