Amazon, fabbrica di lavoro o di precarietà? (Di lunedì 22 marzo 2021) COLLEFERRO (ROMA) – C’è chi parla di mille, chi di 2mila. Tra gli ex lavoratori interinali di Amazon Colleferro non rinnovati e mandati a casa alla fine di dicembre le voci si rincorrono. Ad oggi, però, non sono state comunicate stime ufficiali sui contratti di somministrazione non prorogati nel neonato polo logistico costruito in tempi record nella cittadina in provincia di Roma, tra la discarica di Colle Fagiolara e il monumento naturale della Selva di Paliano e Mola di Piscoli, lungo la strada del vino cesanese. Tutto tace anche dall’Adecco, l’agenzia per il lavoro che si occupa delle selezioni e ha assunto il personale per il primo ‘picco’ del nuovo stabilimento, che non risponde alla richiesta dei numeri ufficiali inoltrata dall’agenzia di stampa Dire. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) COLLEFERRO (ROMA) – C’è chi parla di mille, chi di 2mila. Tra gli ex lavoratori interinali di Amazon Colleferro non rinnovati e mandati a casa alla fine di dicembre le voci si rincorrono. Ad oggi, però, non sono state comunicate stime ufficiali sui contratti di somministrazione non prorogati nel neonato polo logistico costruito in tempi record nella cittadina in provincia di Roma, tra la discarica di Colle Fagiolara e il monumento naturale della Selva di Paliano e Mola di Piscoli, lungo la strada del vino cesanese. Tutto tace anche dall’Adecco, l’agenzia per il lavoro che si occupa delle selezioni e ha assunto il personale per il primo ‘picco’ del nuovo stabilimento, che non risponde alla richiesta dei numeri ufficiali inoltrata dall’agenzia di stampa Dire.

Ultime Notizie dalla rete : Amazon fabbrica SMART WORKING/ Ci voleva la pandemia per diffondere il lavoro agile? Sciopero Amazon 22 marzo/ Rischio blocco consegne Italia: fermi magazzini e corrieri Lo smart ... Proprio come nell'800, quando il processo di industrializzazione e il nascente sistema di fabbrica ...

Cultura della cancellazione, nel mirino finisce anche... il Grinch Decine dei suoi titoli sono stati catapultati in cima alla lista dei best - seller di Amazon. Così ... Negli anni '70, Roald Dahl ha rimesso mano a Charlie e la fabbrica di cioccolato, che nelle prime ...

Blog | Jeff Bezos con Amazon ha realizzato l'organizzazione bolscevica perfetta? Il Sole 24 ORE Jeff Bezos con Amazon ha realizzato l’organizzazione bolscevica perfetta? La Digital Age vede oggi sognare una società analoga a quella sognata da visioni inconciliabili: il capitalismo più avanzato e il bolscevismo sovietico ...

Amazon, anche i lavoratori italiani in sciopero. A loro dico: non accettate compromessi facili Il 22 marzo i lavoratori di Amazon di tutta Italia realizzeranno il primo grande sciopero nazionale della durata di 24 ore, che coinvolgerà circa 40mila dipendenti. Lo stop riguarderà tutta la filiera ...

