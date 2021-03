Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021)21 MARZOORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRIVATI, LE LINEE TRAM 3 E 19 AL MOMENTO SONO SOTITUITE DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA GALENO; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; RICORDIAMO CHE OGGI AFINO ALLE 20.30 ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: STOP PER AUTO DIESEL E BENZINA PRE EURO-6; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, DA DOMANI 22 MARZO AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA SU VIALE PIO XII NEL COMUNE DI CAVE; ATTIVE CHIUSURE AL ...