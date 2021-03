Verona-Atalanta 0-2, Dea vincente nel ring del Bentegodi (Di domenica 21 marzo 2021) L’Atalanta ottiene la “stella” nel lunch match contro il Verona. Gara fisica e ricca di duelli: Zapata emerge con il pugno del ko L’Atalanta vince l'”incontro di box” contro il Verona e si rilancia per il quarto posto. Una Dea rimaneggiata con quattro centrali a comporre la linea difensiva, vista l’assenza di Gosens. Gasperini non rischia il giovane Ruggeri e concede un turno di riposo a Maehle. Partono dalla panchina anche Muriel e Ilicic. La Dea non si snatura e alza subito il pressing per recuperare il pallone nella metà campo rivale. Il Verona non riesce ad impensierire la difesa rivela e non tira mai in porta per i primi 45 minuti. L’unico pericolo lo crea Faraoni. L’Atalanta crea la prima palla gol da calcio piazzato, con Romero che svetta di testa ma non batte Silvestri. ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021) L’ottiene la “stella” nel lunch match contro il. Gara fisica e ricca di duelli: Zapata emerge con il pugno del ko L’vince l'”incontro di box” contro ile si rilancia per il quarto posto. Una Dea rimaneggiata con quattro centrali a comporre la linea difensiva, vista l’assenza di Gosens. Gasperini non rischia il giovane Ruggeri e concede un turno di riposo a Maehle. Partono dalla panchina anche Muriel e Ilicic. La Dea non si snatura e alza subito il pressing per recuperare il pallone nella metà campo rivale. Ilnon riesce ad impensierire la difesa rivela e non tira mai in porta per i primi 45 minuti. L’unico pericolo lo crea Faraoni. L’crea la prima palla gol da calcio piazzato, con Romero che svetta di testa ma non batte Silvestri. ...

