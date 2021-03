Vaccino Moderna, arrivate a Pratica di Mare 333.600 dosi (Di domenica 21 marzo 2021) È arrivato questa mattina all’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini Moderna, per un totale di 333.600 dosi. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. “Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna – ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e lavorare tutti insieme in stretta sinergia, questa è una missione per l’Italia e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) È arrivato questa mattina all’aeroporto didi, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini, per un totale di 333.600. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze Armate nell’ambito dell’Operazione Eos. “Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna – ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e lavorare tutti insieme in stretta sinergia, questa è una missione per l’Italia e i ...

