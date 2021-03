Traffico Roma del 21-03-2021 ore 09:30 (Di domenica 21 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo in queste ore sulle strade cittadine Grazie Naturalmente alle restrizioni sulla mobilità in variante per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e alla domenica ecologica che prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde il blocco del Traffico scattato 730 si protrarrà sino alle 12:30 poi nel pomeriggio nuovo stop dalle 16:30 alle 20:30 il provvedimento è valido anche per i veicoli forniti di permesso di accesso nelle zone a Traffico limitato previste diverse deroghe nel quadrante nord della polizia locale Ci sentiamo ancora la chiusura dell’ingresso alla galleria Giovanni XXIII da via Pieve di Cadore in direzione Stadio Olimpico la causa un allagamento sulla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo in queste ore sulle strade cittadine Grazie Naturalmente alle restrizioni sulla mobilità in variante per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e alla domenica ecologica che prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde il blocco delscattato 730 si protrarrà sino alle 12:30 poi nel pomeriggio nuovo stop dalle 16:30 alle 20:30 il provvedimento è valido anche per i veicoli forniti di permesso di accesso nelle zone alimitato previste diverse deroghe nel quadrante nord della polizia locale Ci sentiamo ancora la chiusura dell’ingresso alla galleria Giovanni XXIII da via Pieve di Cadore in direzione Stadio Olimpico la causa un allagamento sulla ...

