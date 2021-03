Suarez segna, Oblak para un rigore. L’Atletico vince 1-0 con l’Alaves e allunga in vetta (Di domenica 21 marzo 2021) Basta un gol del “Pistolero” Luis Suarez alL’Atletico Madrid, per battere 1-0 l’Alaves. Un successo che arriva dopo alcuni turni non favorevoli ai colchoneros, reduci anche dall’eliminazione dalla Champions. Suarez ha realizzato ad inizio ripresa su assist di Trippier, l’ex Barcellona sfiora il raddoppio poco dopo, con L’Atletico che gestisce la gara senza grossi problemi. All’86’ però, l’episodio decisivo, che poteva cambiare tutto: calcio di rigore concesso all’Alaves per fallo di Savic su Luis Roja: dal dischetto va Joselu che si fa ipnotizzare da Oblak, che permette l’allungo a +6 sul Real secondo, in attesa del Barcellona, questa sera di scena con la Real Sociedad. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Basta un gol del “Pistolero” LuisalMadrid, per battere 1-0. Un successo che arriva dopo alcuni turni non favorevoli ai colchoneros, reduci anche dall’eliminazione dalla Champions.ha realizzato ad inizio ripresa su assist di Trippier, l’ex Barcellona sfiora il raddoppio poco dopo, conche gestisce la gara senza grossi problemi. All’86’ però, l’episodio decisivo, che poteva cambiare tutto: calcio diconcesso alper fallo di Savic su Luis Roja: dal dischetto va Joselu che si fa ipnotizzare da, che permette l’allungo a +6 sul Real secondo, in attesa del Barcellona, questa sera di scena con la Real Sociedad. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

HappelFK : Suarez non segna fuori casa in ?? da 25 turni. No, non ci avrebbe aiutato contro il Porto - skyistillblue : Kanté per me MOTM, era ovunque, Felix stanotte avrà gli incubi. Mendy ottimo quando è stato chiamato in causa. We… - BeeLucyC : @Ilarioforjuve @ANNA62348499 @Francymolly_80 E' una roba che si dice ogni anno che Suarez non segna mai in Champion… - BeeLucyC : Suarez son 6 anni che non segna fuori casa in una partita di CL, pazzesco #ChelseaAtletico - DIABOLIK_7 : #CHEATM Suarez sostituito per una partita a dir poco insignificante, non segna in trasferta in Champions da settembre 2015 (ndr) -