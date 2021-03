Serie A, Roma-Napoli: Gattuso sceglie Mertens, Fonseca con Dzeko davanti a Pedro-El Shaarawy. Le formazioni ufficiali (Di domenica 21 marzo 2021) Tutto pronto per Roma-Napoli.Alle 20.45 andrà in scena il posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Roma-Napoli, sfida in chiave Champions League, con entrambe le compagini a quota 50 punti in classifica, a -5 dall'Atalanta, quarta in classifica, dopo il successo nel lunch match contro il Verona. Queste le formazioni della gara in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.45.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) Tutto pronto per.Alle 20.45 andrà in scena il posticipo della ventottesima giornata diA., sfida in chiave Champions League, con entrambe le compagini a quota 50 punti in classifica, a -5 dall'Atalanta, quarta in classifica, dopo il successo nel lunch match contro il Verona. Queste ledella gara in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20.45.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola;, El. All:(4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Politano, Zielinski, Insigne,

Advertising

FBiasin : Paulo #Fonseca è l'unico tecnico 'italiano' ancora in corsa in Europa. Parlavamo di esonero - con tanto di lista d… - skillandbet : ???? #Pronostici Roma - Napoli ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposi… - CMercatoNews : ?? #Allegri di nuovo in Serie A: ci pensano #Napoli e #Roma - Mediagol : #SerieA, #Roma-#Napoli: Gattuso sceglie Mertens, Fonseca con Dzeko davanti a Pedro-El Shaarawy. Le formazioni uffic… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Roma-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #RomaNapoli Alle 20:45 Su Sky Sport Uno ? #SkySerieA #S… -