Serie A, cosa può fare la Juve per tornare in gioco nella corsa scudetto? (Di domenica 21 marzo 2021) L'Inter salta un turno, la Juve può accorciare contro il Benevento. Sarà decisivo il recupero col Napoli e il fattore Dybala Vincerle tutte può non bastare. Perché i 10 punti di vantaggio in classifica dei nerazzurri sono un margine più che rassicurante a questo punto del campionato. Senza la distrazione delle coppe e con una situazione medica che dovrebbe andare a normalizzarsi dopo la sosta, l'Inter ha in mano il suo destino. E Conte non è uno che si lascia sfuggire occasioni del genere. La Juve per accorciare il gap deve anche sperare in qualche passo falso dei nerazzurri là davanti. Ma intanto può provare a mettere pressione all'avversaria, un po' come ha fatto Pirlo a parole alla vigilia ma anche coi fatti; una vittoria contro il Benevento darebbe una nuova prospettiva alla classifica, aspettando Inter – Sassuolo. Per mantenere speranze ...

