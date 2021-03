Scanzi: io, vaccinato fra le riserve. Ma l’Asl indaga per capire se poteva (Di domenica 21 marzo 2021) Si presenta come caregiver e badante dei genitori ma non risulta negli elenchi in Regione. Dice di essersi registrato fra i "panchinari" disposti a fare il vaccino last minute, ma l'elenco non esisteva ancora. E subito si corregge: "La lista era solo verbale" Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 21 marzo 2021) Si presenta come caregiver e badante dei genitori ma non risulta negli elenchi in Regione. Dice di essersi registrato fra i "panchinari" disposti a fare il vaccino last minute, ma l'elenco non esisteva ancora. E subito si corregge: "La lista era solo verbale"

ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - antoguerrera : Quindi Scanzi si è vaccinato prima di tutti i miei 4 nonni in Italia, che hanno dai 91 a 82 anni. Italia 2021. Non ho parole. - Corriere : Scanzi: «Mi sono vaccinato grazie alla lista dei riservisti». Bufera sui social - MicheleSolari70 : RT @ilriformista: In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era pubblic… - patriziadegioia : RT @Capezzone: Stop polemiche. #Scanzi s’è sicuramente vaccinato prima solo per aiutare e incoraggiare gli ultra80enni, le persone malate e… -