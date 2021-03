Salute: Meloni, 'Fdi sempre in prima linea in battaglia per inclusione' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Nella Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, voglio abbracciare simbolicamente tutte le famiglie che affrontano le sfide di ogni giorno insieme ai loro figli dai bisogni speciali. Fratelli d'Italia sarà sempre in prima linea nella battaglia per l'inclusione e per fare in modo che il diritto all'istruzione e al lavoro sia sempre la priorità della politica e delle Istituzioni, ad ogni livello". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Nella Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, voglio abbracciare simbolicamente tutte le famiglie che affrontano le sfide di ogni giorno insieme ai loro figli dai bisogni speciali. Fratelli d'Italia saràinnellaper l'e per fare in modo che il diritto all'istruzione e al lavoro siala priorità della politica e delle Istituzioni, ad ogni livello". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

Advertising

TV7Benevento : Salute: Meloni, 'Fdi sempre in prima linea in battaglia per inclusione'... - mariamasi14 : @GiorgiaMeloni Scusi deputato Meloni ma perché non parla della schifosa gestione della sanità lombarda dove il suo… - MaMaurizi9 : RT @beppe6965: I rossi nuocciono gravemente alla salute Grande #Meloni ?????? - beppe6965 : I rossi nuocciono gravemente alla salute Grande #Meloni ?????? - SuperdeluA : @Simo85704968 @GiuseppeConteIT questa accusa puoi rivolgerla a chi negava la pandemia ed il virus Salvini Meloni e… -